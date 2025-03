Spazionapoli.it - Napoli, il gol di Billing conferma un’importante statistica: possibile chiave per lo scudetto?

Leggi su Spazionapoli.it

La rete di Philiphato unasul, che potrebbe diventare unadecisiva per loIl gol segnato segnato da Philipha permesso aldi trovare un punto importantissimo nella sfidacontro l’Inter. Fino al minuto 87, la squadra di Conte era in svantaggio dopo la perla su calcio di punizione di Dimarco, ma nel finale gli azzurri hanno acciuffato il pari meritatissimo. I padroni di casa hanno persino recriminato di non aver vinto l’incontro, rimanendo a -1 in classifica dai nerazzurri.Tra le polemiche per due possibili rigori non fischiati a favore di Lukaku e compagni, sono emerse anche analisi più tattiche e statistiche. Ci siamo voluti soffermare anche noi su un dato che è emerso proprio dopo la rete realizzata dal neo acquisto del