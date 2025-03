Terzotemponapoli.com - Napoli, il fair play di Buongiorno e la gioia di Billing e Gilmour

Ilha pareggiato 1-1 l’importante match Scudetto di ieri sera contro l’Inter campione d’Italia in carica. Alessandrosi è reso protagonista di un bel gesto dinei confronti del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. L’episodio è avvenuto nel corso della seconda frazione di gioco. E’ lo stesso difensore dela spiegare l’accaduto nel corso della conferenza stampa : “Sono andato a scusarmi con Lautaro? Sì, perché involontariamente gli ho tirato una manata e quindi sono andato lì per chiedergli se stesse bene. Mi ha chiesto se stesse sanguinando, gli ho detto di no, ci siamo dati il cinque e abbiamo continuato a giocare“.sui socialAl suo debutto al Maradona Philipè stato decisivo nel big match di ieri contro l’Inter. Il centrocampista inglese, che ha firmato la rete dell’1-1 nel finale, ha postato su Instagram le immagini della sua rete ai nerazzurri, scrivendo: “E’ semplice.