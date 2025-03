Terzotemponapoli.com - Napoli, e se finisse a pari merito con l’Inter?

Ilpareggia all’87’ con un goal del subentrato Billing il big match contro la capolista Inter. I numeri parlano di un predominio netto degli azzurri. Gli uomini di Conte rimangono ad un punto da un’Inter chiamata nelle prossime settimane a tante sfide impegnative sia in Champions che in Coppa Italia. Ed allora si comincia a fare tutti i calcoli possibili, anche quello su un arrivo al traguardo apunti., spareggio con i nerazzurri in caso di finale apuntiè capolista nella classifica di Serie A a quota 58 punti, segue ila 57 in un campionato avvincente in cui il duello tra le due squadre è serrato. Tra i possibili scenari, c’è quello che concludano il campionato apunti e il regolamento in questo caso prevede, secondo la modifica introdotta dalla FIGC a partire dalla stagione 2022-2023, di assegnare il titolo tramite uno spareggio in una gara singola senza tempi supplementari.