Terzotemponapoli.com - Napoli, Billing: “L’urlo del Maradona dopo il mio gol? E’ stato da Pelle d’oca”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “delil mio, èdavvero incredibile, se continuiamo a spingere forte possiamo fare anche grandi cose”Philip, centrocampista deled autore deldel pareggio contro l’Inter al, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRCil match con i nerazzurri:: “Sentire gridare il mio nome dai tifosi delda, incredibile”“Sentire gridare il mio nome dai tifosi delda, incredibile. Già nelle partite in cui non ho giocato eraemozionante sentir gridare il nome di chi segna, ma sentire il mio è stata un’esperienza fantastica, come immaginavo. Questo mi fa venire voglia di continuare a segnare. Se vogliamo, possiamo, come ha detto Conte. Dobbiamo avere la mentalità del nostro allenatoreNoi dobbiamo avere la mentalità del nostro allenatore, è una cosa che ho imparato stando qui.