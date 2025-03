Ildifforme.it - Napoli, agguato a Fuorigrotta: morto un 34enne. Al vaglio le telecamere, il sicario è uno solo

Leggi su Ildifforme.it

Un secondo uomo è rimasto ferito nell'aggressione e si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il killer sarebbe unoe sarebbe giunto a bordo di uno scooterL'articoloun. Alle, ilè unoproviene da Il Difforme.