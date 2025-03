Lapresse.it - Napoli, agguato a Fuorigrotta: morto 34enne

Poco dopo le 6.30 di stamani, due uomini di 41 e 34 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in piazzale Tecchio, nel quartiere, a. Entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati nell’ospedale San Paolo, dove ilè deceduto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice dell’avvenuto all’altezza del bar Bellone.