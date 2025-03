Thesocialpost.it - Napoli, 34enne ucciso a colpi di pistola a Fuorigrotta, c’è anche un ferito

Poco dopo le 6:30 di domenica 2 marzo, due uomini di 41 e 34 anni sono stati raggiunti dad’arma da fuoco in piazzale Tecchio, nel quartiere. L’agguato è avvenuto nei pressi del bar Bellone.Leggi: Suocero spara al genero, davanti ai figli e la moglie: tragedia in Italia, poi la fugaLa dinamica dell’agguatoEntrambi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Paolo. Per il più giovane, di 34 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. L’altro uomo,, è ricoverato e al momento non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni di salute.Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica e della possibile matrice dell’agguato. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per individuare i responsabili.