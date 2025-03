Biccy.it - Myss Keta fa chiarezza sul suo orientamento: “Cosa mi piace?”

è un personaggio molto misterioso, ma in una recente intervista a Repubblica ha voluto faresul suosessuale facendo coming out come pansessuale, ovvero persona attratta dall’anima/personalità/carattere dell’altro individuo non dando importanza al genere. Chi si etichetta come pansessuale può innamorarsi indistintamente di uomini e donne cisgender, come di uomini e donne transgender.“L’essere umano è attaccato all’abitudine, vuole rimanere nella comfort zone a cui è abituato” – le parole dia Repubblica – “Non vuole fare sforzi per andare oltre il prossimo, l’inclusione. Quello che dice Trump è sbagliato. Nel sess0 non ci sono due generi ma uno spettro. Un’evidenza che viene da anni di studi e lavori scientifici. Il mio? Sono pansessuale, di tutto un po’”.