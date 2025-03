Oasport.it - MX2: Kay De Wolf trionfa in gara-1 del GP d’Argentina, male Andrea Adamo

Comincia con il trionfo di Kay deil Campionato Mondiale 2025 di Motocross, classe MX2. Il pilota olandese si è infatti imposto nella-1 valida per il GP di Argentina, andata in scena sul tracciato di Cordoba, mentre l’attesissimoha chiuso fuori dalla top 20 a causa di un ritiro arrivato a sei minuti dalla fine per un problema tecnico mentre si trovava al quinto posto provvisorio.Ma andiamo con ordine. Su un tracciato estremamente complicato dalle condizioni della terra, appesantita da una pioggia battente, Il centauro italiano, migliore nelle qualifiche, è rimasto inghiottito nella bagarre in uscita dal cancelletto, dove a battagliare per il primo posto sono stati il già citato De(Nestaan Husqvarna Factory), arrivato per primo alla prima curva, e Cas Valk (Van Venrooy KTM Racing), capace di superare temporaneamente l’avversario salvo subire poi un controsorpasso e perdere temporaneamente terreno a causa di una caduta.