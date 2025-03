Lettera43.it - Musk con la sua motosega sta già danneggiando Trump

Elonper la Casa Bianca è solo un dipendente. Ma se si guarda a come sta facendo a fette il governo federale, a colpi dinello stile del presidente argentino Javier Milei, le mosse di mister Tesla mostrano un potere superiore a qualsiasi funzionario, forse persino a Donald. La rappresentazione plastica è stata la prima riunione del gabinetto presidenziale, dove si sono riuniti tutti i segretari del governo americano. Con l’occasione,ha chiesto adi dire qualcosa prima di iniziare i lavori: il suo intervento è stato il più lungo dopo quello dello stesso presidente. Un po’ troppo per un semplice impiegato. Viene da chiedersi per quanto tempo potrà durare la pacifica convivenza tra lui e il presidente effettivo. Per il momento pare esserci sintonia, ma non è detto che il buon rapporto tra i due galli nel pollaio duri per quattro anni.