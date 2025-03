Musica sotto choc la cantante morta un tragico incidente stradale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo della musica piange la scomparsa di Angie Stone, iconica cantante R&B, venuta a mancare all'età di 63 anni in seguito a un incidente automobilistico. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell'artista, il quale ha dichiarato alla testata Variety che l'incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Montgomery, in Alabama, mentre la cantante faceva ritorno da un'esibizione. Il suo portavoce, in un'intervista alla CNN, ha sottolineato che "la voce e lo spirito di Angie Stone vivranno per sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua arte". Nata il 18 dicembre 1961 a Columbia, nella Carolina del Sud, Angie Stone, il cui vero nome era Angela Laverne Brown, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica.