Musei: basta cimiteri della cultura. Devono essere officine di identità e di energia in movimento

Si discute da tempo sull’attuale assetto deie sulla necessità di “svecchiarli” e trasformarli in spazi che suscitino maggiore interesse nel pubblico. La direzione è quella di andare oltre luoghi che, talvolta, danno l’impressione disimulacri del passato o, in altri casi, ripetizioni: carrellate statiche di opere, figlie di un presente autoreferenziale, intriso di concettualismi vari. La domanda preliminare, però, piuttosto che proporre ricette o soluzioni, è cosa si intenda oggi per museo o, meglio, quale sia il suo ruolo, attuale e concreto. Non si tratta di dare definizioni, né di oziosa speculazione, ma di porre l’attenzione su questi interrogativi, per guardare alla realtà odierna e per comprendere, a partire da questa, dove si vuole andare a parare. E perché.oggi: templimemoriaTroppo semplice è accontentarsi, oggi, dicome semplici istituzioni votate alla custodia, alla conservazione e all’esposizione di oggetti di varia natura, per promuoverne la conoscenza e lo studio.