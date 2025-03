Calciomercato.it - Mourinho verso l’addio al Fenerbahce, pronto il ritorno col botto

Il tecnico portoghese può tornare dove ha già allenato: la società ha fatto la scelta, è stato già tutto stabilitoSecondo in campionato dietro al Galatasaray, agli ottavi di finale di Europa League. Ildinon sta facendo male e la società è inevitabilmente contenta del lavoro dello Speciale One.Torna, la decisione è stata presa (LaPresse) – Calciomercato.itUnche ha acceso anche le polemiche con la ‘battaglia’ non sono in campo contro i rivali del Galatasaray, contro cui si è scagliato in più di un’occasione. La parentesi turca potrebbe però concludersi prima per l’ex allenatore di Inter e Roma per il quale si vocifera di un possibilein un campionato dove ha già allenatore: la Liga.In particolare sarebbe il Betis di Siviglia, attualmente sesto in campionato, a pensare all’allenatore portoghese per il futuro.