Motta | Non sono un incompetente se avessi figli vorrei un allenatore onesto e sincero come me

Thiagopresenta in conferenza stampa Juventus-Hellas Verona, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw.Leggi anche: Juventus, faccia a faccia trae squadra: ha chiesto ai suoi di tirare fuori tutto il non detto (Gazzetta): «Il rapporto con la squadra è ottimo»Ci racconta questi giorni?«Non facili, perché perdere una partitaabbiamo perso, non è facile. Però è il nostro lavoro e dobbiamo prepararci e allenarci a massimo per affrontare il Verona. Abbiamo una grande energia e voglia di trasformare la nostra arrabbiatura in campo per arrivare i tre punti».Potete accorciare la classifica.«Siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento ancora di più e in ogni partita scenderemo in campo per dare il nostro massimo.