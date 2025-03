.com - MotoGp Thailandia, doppietta dei fratelli Marquez: vince Marc, poi Alex. Bagnaia terzo

toc (Adnkronos) – Altradeinel Gp delladi. Dopo la Sprint Race ispagnoli hanno occupato le prime due posizioni anche nella gara lunga, con la Ducati ufficiale diche fadavanti ad, con la Ducati del Team Gresini, terza anche in gara l’altra Ducati ufficiale di Pecco, per il tris di ducatisti sul podio, a seguire Franco Morbidelli, poi l’Aprilia del rookie Ai Ogura, eo Bezzecchi, mentre sono usciti Acosta e Mir e si è ritirato Fernandez.parte bene e guadagna subito la testa della gara ma a circa 19 giri al termine, un po’ a sorpresa,passa il fratello, che sembra aver deliberatamente rallentato per farsi passare e mettersi in scia del fratello, forse per un problema di pressione gomme.