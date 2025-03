Oasport.it - MotoGP oggi, GP Thailandia 2025: orari warm-up e gara, tv, streaming, differita TV8

, domenica 2 marzo, assisteremo al primo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Buriram lo spettacolo non mancherà di certo e i piloti saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto, dovendo affrontare una pista con tante accelerazioni e frenate importanti, che richiedono tanto in termini di preparazione fisica. Servirà prestare attenzione anche al meteo.Nella classe regina tiene banco il confronto tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nella Sprint Race, vinta dallo spagnolo si sono comprese le intenzioni del Cabroncito. Un Marquez in grande feeling con la pista asiatica. Spetterà a Pecco reagire per cambiare lo spartito di un week end, fino a questo momento perfetto per Marc.Il GP della, primo round di Moto3, Moto2 e di, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport(208) e Sky Sport Uno (201).