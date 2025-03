Oasport.it - MotoGP, Morbidelli: “Partendo più avanti potevo giocarmi il podio, soddisfatto del weekend”

La prima gara della stagione diè stata vinta dallo spagnolo Marc Marquez che ha aspettato il momento migliore per sorpassare, a tre giri dalla fine, il fratello Alex che ha chiuso al secondo posto. Ilè stato completato da Pecco Bagnaia che non è mai riuscito a ricucire il distacco dagli spagnoli. Per l’otto volte campione iridato, oggi alla guida della Ducati Factory, il campionato si è aperto nel migliore dei modi, con la vittoria nella Sprint Race e nella gara ufficiale.La classifica recita già un tentativo di fuga di Marc Marquez che, in Thailandia, ha ottenuti 37 punti contro i 23 di Bagnaia. La top-5 della gara è stata completata da un ottimo Franco, quarto all’arrivo con la Ducati VR46 e dalla sorpresa delAi Ogura con la sua Aprilia Trackhouse. Il pilota italiano, quarto nella classifica piloti con 18 punti, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Non mi aspettavo tanto da questa gara dopo l’errore di venerdì.