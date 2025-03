Lapresse.it - MotoGp, Marc Marquez trionfa in Thailandia: “Primo e secondo con Alex è weekend perfetto”

molto soddisfatto dopo la vittoria nel Gran Premio diappuntamento stagionale della. “Sono molto contento e felice di iniziare così con questa nuova squadra così. Abbiamo iniziato con un week-ende ringrazio la Ducati perché dall’inizio mi sono sentito molto bene e questo mi aiuta tanto. Sento questa fiducia, sono felice, veloce e contento e questo aiuta tutto. Poi è stato il week-end più felice della mia vita perché ho fattocon mio fratello.sta andando molto forte e lo farà tutto l’anno”, ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport dopo la gara.“Quando sono partito, mi sentivo benissimo, ma poi ho visto che la pressione della gomma non era dentro, dopo un giro, due, tre, quindi ho detto ‘vado in scia’, aveva tre giri di margine e per questo ho fatto tutta la gara attaccata ad– ha spiegato– era molto difficile perché bruciava tutto, era difficile respirare, ma poi ho fatto l’attacco, ho preso il vantaggio.