Liberoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez torna a dominare: vittoria impressionante, messaggio a Bagnaia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il mondiale dellainizia sotto il segno di: lo spagnolo ha vinto il Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale della stagione. Sul circuito di Buriram è subito tripletta Ducati, con il pilota spagnolo del team ufficiale che ha preceduto il fratello Alex su una Ducati del Team Gresini e Francesco 'Pecco'sull'altra moto ufficiale. Quarto posto per Franco Morbidelli su un'altra Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi.completa un weekend perfetto con la pole, lanella gara sprint e nella gara lunga, per luinumero 63 in carriera. È anche la prima volta nella storia dellache due fratelli si piazzano ai primi due posti di un Gp. Lo spagnolo balza così subito in vetta alla classifica del Mondiale. Ma, soprattutto, da parte diè arrivata una clamorosa prova di forza, un weekend pazzesco che fa pensare che possa essere davveroto a lottare per il titolo, dopo molti anni difficili, anzi difficilissimi, soprattutto a causa di gravi problemi fisici.