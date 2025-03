Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez sembra giocare e domina uno strano GP di Thailandia. Bagnaia 3° senza lottare

Leggi su Oasport.it

completa l’opera e firma un weekend semplicemente perfetto a Buriram, facendo bottino pieno e vincendo in solitaria il Gran Premio di2025, appuntamento inaugurale del Mondiale. Dopo il trionfo nella Sprint di ieri, il fuoriclasse catalano si è imposto anche nella gara lunga al debutto assoluto con il team ufficiale Ducati centrando la vittoria numero 89 in carriera nel Motomondiale (sono 63 in top class).Il 32enne di Cervera, che non vinceva la prima corsa stagionale dal 2014, ha fatto il bello ed il cattivo tempo oggi al Chang International Circuit rendendosi protagonista di una condotta di gara abbastanza anomala., subito in fuga dopo una brillante partenza dalla pole position, ha infatti deciso di rallentare per far passare il fratello Alex a 20 giri dalla fine (probabilmente per via di problemi con la pressione delle gomme) prima di sferrare l’attacco decisivo nel corso della quartultima tornata.