MotoGp Marc Marquez fa en plein in Thailandia

Lachiude la prima tappa, quella del Gran Premio di. Anche nella gara domenicale vincesulla Ducati ufficiale. Lo spagnolo, da quest’anno nella scuderia di Borgo Panigale, dopo aver fatto sua la Sprint Race, vince in scioltezza anche la gara odierna. Al secondo posto il fratello dello spagnolo, Alex, su Ducati Pramac. Terza piazza per il vicecampione del mondo Pecco Bagnaia. La moto rossa lancia il suo chiaro messaggio al Motomondiale.dominaCome al gatto col topo. Doppietta, bis, uno-due in tutti i sensi. Il 6 volte campione del mondo ha vinto il Gran Premio dicon la Ducati ufficiale concedendo il bis dopo la Sprint di ieri. Altra doppietta col fratello Alex secondo con la Desmosedici del Team Gresini. Batutto ancora una volta Pecco Bagnaia che deve accontentarsi del podio fotocopia di quello di ieri.