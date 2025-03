Oasport.it - MotoGP: Marc Marquez è il più veloce anche nel warm-up a Buriram. Bagnaia terzo

Leggi su Oasport.it

si prendeil-up. Termina esattamente come la Sprint Race l’ultima sessione prima della gara lunga al GP della Thailandia, tappa inaugurale del Motomondiale 2025 diin scena questo fine settimana sul tracciato di.Lo spagnolo in sella al Team Principal Ducati ha infatti chiuso per l’ennesima volta davanti a tutti in questo weekend, fermando il cronometro a 1:29.460 e rifilando uno scarto di +0.362 al fratello Alex (Ducati Gresini), secondo davanti a Francesco “Pecco”con un gap di +0.425.Top 4 poi per la Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Morbidelli, piazzatosi al quarto posto con +0.541 precedendo il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, quinto a +0.541, oltre che il connazionaleo Bezzecchi (Aprilia), sesto a +0.208.Completano la top 10 poi la TrackHouse di Raul Fernandez, settimo a +0.