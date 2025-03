Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Marc Marquez domina in Thailandia: si fa superare dal fratello per evitare penalità, poi vince | Ordine di arrivo e classifica

Maquez ha vinto il Gran Premio della, gara inaugurale del Mondiale della. Sul circuito di Buriram è subito tripletta Ducati, con il pilota spagnolo del team ufficiale che ha preceduto ilAlex su una Ducati del Team Gresini e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra moto ufficiale. Quarto posto per Franco Morbidelli su un’altra Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi.completa un weekend perfetto con la pole, la vittoria nella gara sprint e nella gara lunga, per lui vittoria numero 63 in carriera. E’ anche la prima volta nella storia dellache due fratelli si piazzano ai primi due posti di un Gran Premio. Lo spagnolo balza così subito in vetta alladel Mondiale. Lo spagnolo, che era partito dalla pole e tenuto il comando a lungo, lo ha poi ceduto alAlex accodandosi a lui (per un problema relativo alla pressione delle gomme, che altrimenti gli avrebbe provocato una) per poi riprendersi la leadership a soli quattro giri dalla fine e chiudere con poco meno di due secondi di vantaggio sul pilota del team Gresini e di 2.