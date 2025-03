Sportnews.eu - MotoGP in Thailandia, il risultato della gara: Ducati dominante

Il GP disegna l’iniziostagione die l’esito finale è tutto a favorecasa di Borgo Panigale, ma non tutti i tifosiRossa sorridono.Il Gran Premio, primostagione 2025, ha offerto uno spettacolo emozionante, caratterizzato da duelli avvincenti e prestazioni straordinarie. Marc Marquez sullaDesmosedici GP25 ha dimostrato di essere un pretendente al titolo. E manda subito un messaggio al compagno di team, Pecco Bagnaia. L’esperto centauro spagnolo è sempre un campione in grado di affrontare le difficoltà con determinazione e lucidità.in, il– sportnews.eu Foto AnsaSul circuito di Buriram, il Gran Premioha visto il trionfo di Marc Marquez, come detto.