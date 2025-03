Oasport.it - MotoGP, Bagnaia si gioca subito tanto in Argentina. Arginare Marquez prima del feudo Austin

L’impatto di Marcnel team ufficiale Ducati è stato impressionante, con un weekend perfetto a Buriram nel round inaugurale del Mondiale2025. Il Cabroncito ha fatto il vuoto sulla pista thailandese, firmando la pole position e completando una splendida doppietta tra Sprint e gara con una netta superiorità nei confronti della concorrenza.Il fenomenale pilota catalano ha messole cose in chiaro (sin dai test invernali), prendendosi il ruolo di favorito principale per il titolo iridato in attesa di capire quale sarà la reazione di Francesco. Pecco ha perso nettamente il primo confronto diretto con il nuovo compagno di squadra, dimostrandosi però leggermente inferiore anche ad Alex(che guida la Ducati GP24 del team Gresini) e raccogliendo due anonimi terzi posti.