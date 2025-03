Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez: “Gara quasi perfetta. La vittoria? L’ho sognata ma sapevo che contro Marc…”

Leggi su Oasport.it

ha chiuso al secondo posto il Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di2025, confermando il risultato della Sprint Race di ieri. Sul tracciato di Buriram il pilota del team Gresini ha vissuto unaancora da protagonista, rimanendo al comando nella parte centrale, ma nel finale nulla ha potutoil fratello Marc.Il Cabroncito ha infatti messo le mani sullalunga con un vantaggio di 1.732 su, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 2.398. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 5.1, quinta per Ai Ogura a 7.4, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 14.9. Settima posizione per Johann Zarco a 15.2, ottava per Brad Binder a 19.9, quindi nono Enea Bastianini a 20.0 con Fabio Di Giannantonio che completa la top10 a 21.5.Al termine dellathailandese,ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Se ho pensato di poter vincere? Ad essere sincero ad un certo punto ho pensato fosse possibile.