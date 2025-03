Oasport.it - Motocross, Renaux batte Febvre in gara-2 e trionfa in Argentina. Guadagnini ottimo 4° con la Ducati

Maximesi prende la rivincita sul connazionale Romaine vince-2 del Gran Premio d’2025, round inaugurale del Mondialeper la classe MXGP. A Cordoba i due piloti francesi hanno dettato legge per tutto il weekend, monopolizzando le prime due posizioni sia nella Qualifying Race che nelle due manche domenicali e cominciando l’anno nel migliore dei modi., dopo il secondo posto di-1, ha dominato la run decisiva portandosi subito al comando e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi proprio davanti al connazionale della Kawasaki. La vittoria in-2 consente inoltre al centauro della Yamaha di aggiudicarsi il Gran Premio argentino, mentre il podio è stato completato in terza piazza da Tim Gajser.Lo sloveno della Honda si è attestato al terzo posto in tutte le gare del fine settimana sudamericano (anche nella manche di qualifica), portando a casa punti comunque preziosi in ottica iridata.