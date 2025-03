Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Argentina 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

, domenica 2 marzo, sarà giornata di gare per il Mondialedi, al primo appuntamento stagionale sullo sterrato di Cordoba, in. Uno scenario diverso da quello a cui ci si era abituati nelle ultime volte in cui si era corso in territorio sudamericano. Il riferimento è a Villa la Angostura, scelto come tappa inaugurale del campionato.Un campionato che per quanto riguarda laprende il via con l’assenza di Jorge Prado, vincitore degli ultimi due Mondiali di fila in top class, che ha deciso di cercare nuovi stimoli volando in America per affrontare il Supercross statunitense. Per questo motivo, i due pretendenti principali per la conquista del titolo vacante sono lo sloveno Tim Gajser e l’olandese Jeffrey Herlings, essendoci centauri con corone nel proprio palmares.