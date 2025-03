Oasport.it - Motocross, Adamo si riscatta ed è secondo in gara-2 della MX2 in Argentina. Vince Sacha Coenen

Va in archivio con la netta vittoria di-2 del Gran Premio d’2025, valevole come primo round stagionale del Mondialeper la classe MX2. Il belgaKTM, fratello gemello del fenomenale Lucas (reduce dal passaggio alla MXGP), ha ottenuto il primo successo di manche dell’annondosi così prontamente dopo il negativo 9° posto di-1 sulla pista di Cordoba.ha dominato la run da un capo all’altro, portandosi davanti a tutti in partenza e non mollando più la leadershipcorsa fino alla bandiera a scacchi con un passo efficace e solido che ha scoraggiato il tentativo di rimonta degli inseguitori. Doppietta KTM completata dall’azzurro Andrea, campione iridato MX2 nel 2023, che ha inscenato una buona rimonta effettuando alcuni sorpassi e approfittando degli errori altrui per risalire fino alla piazza d’onore.