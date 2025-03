Oasport.it - Moto3, si parte con una tripletta spagnola in Thailandia. Tre azzurri ai piedi del podio

Inizia con l’amaro in bocca il Motomondiale 2025 della. Malgrado la bella doppietta tutta italiana strappata in qualifica, la Spagna ha firmato laal GP della, prima gara della stagione che ha visto imporsi Antonio Rueda, seguito dal rookie nonché compagno di squadra Alvaro Carpe e da Adrian Fernandez. Stefano Nepa e Matteo Bertelle si sono dovuti accontentare invece soltanto della quarta e della quinta moneta.Avvincente la battaglia fin dallanza, dove ad avere la reazione più veloce è Rueda (Red Bull KTM Ajo), bravo a imboccare per primo la cruciale curva 1 al comando precedendo proprio i due italiani in forza rispettivamente alla SIC58 Squadra Corse e LEVEL-UP-MTA. Bertelle prova a riprendere il comando delle operazioni dopo pochi metri, salvo essere ripreso dalla spagnolo, che cerca subito di dettare il passo.