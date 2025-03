Oasport.it - Moto3, ritiro per Guido Pini nel GP di Thailandia

Un debutto sfortunatissimo per. Il rookie in forza al Team Honda Asia è stato costretto a ritirarsi dal GP della, appuntamento inaugurale del Motomondiale 2025 di, probabilmente a causa di una condizione fisica oltremodo al limite.Ricordiamo infatti che il centauro italiano era reduce da una davvero spaventosa caduta avvenuta ieri in qualifica quando, in occasione dell’ultimo giro lanciato in Q1, si è reso artefice di un highside che fortunatamente non ha provocato nulla di particolarmente grave.Seppur giudicato idoneo, il nativo di Borgo San Lorenzo ha però avuto più di un problema durante i primi giri, tanto da alzare bandiera bianca. Quanto successo all’italiano è stata solo una delle mille variabili viste in una gara completamente caotica, contrassegnata da tante cadute e da decisioni discutibili da parte dei Commissari di gara, soprattutto in merito ad un contatto intenzionale di Munoz su Luca Lunetta, non sanzionato a dovere.