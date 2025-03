Unlimitednews.it - Moto3, in Thailandia è Rueda il primo vincitore della stagione

BURIRAM () (ITALPRESS) – Jose Antonio(Ktm) è ilstagionaleclasse. Lo spagnolo, infatti, stravince con un margine di circa sette secondi il Gran Premio di, in scena sul circuito di Chang. Il podio parla tutto spagnolo ed è composto anche dal rookie Alvaro Carpe (Ktm, +7?276), al secondo posto, e da Adrian Fernandez (Honda, +7?341), al terzo. Vicinissimo ai primi anche Stefano Nepa (Honda, 7?590), quarto e migliore degli italiani. Bene anche il poleman Matteo Bertelle (Ktm, 10?242) al quinto posto: chiude, invece, sesto Dennis Foggia (Ktm, +11?644) al ritorno nella categoria dopo i due anni passati in Moto2. Seguono, nell’ordine, David Almansa, Riccardo Rossi e Joel Esteban. Decimo posto per Luca Lunetta, vittima di un duro contatto sotto bandiera gialla ad opera di David Munoz (poi penalizzato con un long lap).