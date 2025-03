Lanazione.it - Mostra ’Pensieri d’artista’. Figli del Premio del Golfo o inventori di linguaggi. Per la prima volta insieme

Prendi sedici artisti, inseriscili in un contenitore dopo averne letto con attenzione gli ‘ingredienti’, poi mixali per riproporli, uno accanto all’altro, attraverso le loro caratteristiche. ‘Pensieri, un libro e unaa cura de ‘La Nazione’ che, attraverso una ricetta che utilizza ‘materie prime’ esclusivamente a km zero, mettono a nudo esistenze, pensieri e laboratori di alcuni tra i più noti pittori e scultori spezzini. Non tutti, naturalmente, ma chissà, potrebbe prendere campo l’idea di una seconda pubblicazione. Ma questa è tutta un’altra storia. Partiamo da come il progetto è nato, ossia dall’intervista della collega Chiara Tenca allo scomparso Francesco Vaccarone, e dalla nostra idea di proseguire il percorso raccogliendo pensieri e riflessioni di diversi noti maestri della zona.