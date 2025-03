Sport.quotidiano.net - Morutan cambia la partita col suo genio. Ancora indietro di condizione Tramoni

SEMPER 6,5 Quando viene sollecitato dai tentativi neroverdi si fa trovare preparato. Sulla rete di Moro non può opporre alcuna resistenza. Preciso in tutte le uscite. RUS 6 In occasione del gol si fa bruciare da Moro: un solo errore, pesantissimo, all’interno di una gara nella quale cancella Laurientiè e si propone con continuità anche in fase di appoggio alla manovra. CARACCIOLO 6,5 Quando gli avversari alzano il pallone dalle sue parti l’esito è scontato: il capitano non sbaglia nessun intervento e se la cava egregiamente anche con le trame rasoterra. ABILDGAARD sv. CANESTRELLI 6 La consueta prova di qualità in fase difensiva, più "arruffone" del solito invece quando riesce a mettere i piedi nella metà campo avversaria. SERNICOLA 6,5 Dalla sua parte spinge lo spauracchio Laurienté, ma il laterale nerazzurro lo costringe spesso a rinculare.