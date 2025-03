Lanazione.it - Morto nel casolare. Denunciato il padre

CALCINAIAFurto aggravato in concorso e omissione di soccorso. Sono questi i reati ipotizzati nei confronti di un 57enne che la sera del 28 gennaio scorso, insieme al figlio e al nipote, è entrato in undella campagna di Fornacette da dove poi si è dato alla fuga lasciando il figlio 26enne agonizzante e il nipote 36enne in condizioni gravissime. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Calcinaia, in collaborazione con l’aliquota operativa della compagnia di Pontedera, al termine di indagini molto delicate e particolareggiate avviate subito dopo il furto. Il 57enne – residente fuori provincia – è statoper furto aggravato in concorso e omissione di soccorso. L’attività svolta dai carabinieri, ha permesso di ricostruire l’agghiacciante dinamica degli eventi.