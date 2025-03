Liberoquotidiano.it - Morte "Pupa" Luxardo, "non fu un malore": svolta nelle indagini, chi sono i tre indagati

Era lo scorso 23 novembre quando Italia Salvagnini, conosciuta da tutti come "", è morta nella piscina di un hotel. In un primo momento si era ipotizzato che la causa fosse un improvviso, ma con il passare delle settimane si è delinato un quadro ben diverso. E inquietante. Oggi infattitre le persone indagate per omicidio colposo, lo rivela il Gazzettino: gliil titolare dell'albergo, il bagnino e la badante che avrebbe dovuto vegliare sull'anziana, che aveva 82 anni. Il cognomeè legato a doppio filo alla storia imprenditoriale del Veneto, grazie al celebre Maraschino, liquore creato dalla famigliaa Zara nei primi anni dell'Ottocento. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Sergio Dini, della Procura di Padova. Italiaperse la vita all'interno della piscina dell'hotel termale «Ermitage Bel Air Medical» di Teolo, nel Padovano.