Mortara, rubata scatola di gratta e vinci al bar ma i ladri non potranno mai riscuotere le vincite

(Pavia), 2 marzo 2025 - Furto con destrezza al bar della stazione diun'interadi, per un valore di circa mille euro. È successo nel pomeriggio di venerdì, 28 febbraio, anche se la denuncia è stata poi formalizzata successivamente alla Stazione carabinieri di, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto. In pieno orario di apertura, sono entrati in azione due complici, uno che ha tenuto impegnata distraendo la barista, mentre l'altro si impossessava delladi cartone, che si trovava a lato del bancone, contenente una gran quantità di. Un bottino però illusorio per i malviventi: ogni tagliando è infatti dotato di un numero di serie che viene segnalato se rubato, con le eventualite bloccate e quindi impossibili da