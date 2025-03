Sololaroma.it - Monza-Torino Streaming Gratis: dove vedere il lunch match di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Si apre la domenica della ventisettesima giornata diA, che ieri ha vissuto il bigscudetto tra Napoli e Inter, con l’1-1 finale che non ha cambiato la situazione di classifica, con i nerazzurri sempre in testa. Prima di arrivare ad un altra grande sfida tra Milan e Lazio, che si affronteranno in serata, il programma sarà aperto dal, con fischio d’inizio alle ore 12.30 all’U-Power Stadium, in quella che potrebbe essere già una delle ultime occasioni per i padroni di casa di conquistare un risultato che permetta di restare in corsa per la salvezza.Il momento diIloccupa l’ultima posizione in classifica con appena 14 punti conquistati fino a questo momento e con ben sedici sconfitte in ventisei gare disputate. La formazione allenata da Alessandro Nesta è reduce da un pesante ko per 4-0 contro la Roma, che ha fatto seguito al pareggio a reti bianche con il Lecce.