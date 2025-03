Inter-news.it - Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Palacios alla prima da titolare con Nesta!

, comunicate ledella sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025. Tra i titolari anche Tomas, per lavolta dal primo minuto da quando Alessandroè tornato sulla panchina dei brianzoli.IL PUNTO –si disputerà all’U-Power Stadium alle ore 12:30. I brianzoli sono quasi all’ultima chiamata per sperare ancora nella salvezza, ora distante 9 punti dopo la sconfitta sul campo della Roma per 0-4. In tal senso, gli 0 punti raccolti dal Parma quartultimo in Friuli contro l’Udinese rappresentano un impulso per i lombardi al fine di provare a raccogliere il successo che manca dal 2-1 contro la Fiorentina del 13 gennaio. Per la sfida, il tecnico Alessandroha deciso di schierare dall’inizio Tomaspresenza dada quanto il suo allenatore è tornato sulla panchina dei brianzoli.