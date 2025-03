Sport.quotidiano.net - Monza-Torino finisce 0-2, Elmas e Casadei affossano i brianzoli

, 2 marzo 2025 – Il lunch match della 27° giornata di Serie A sorride al, che festeggia il successo per 2-0 all'U-Power Stadium di. A decidere l'incontro sono i gol – uno per tempo – di, entrambi arrivati in granata durante il mercato di gennaio. Con questo successo, il secondo consecutivo, la formazione allenata da Paolo Vanoli sale a quota 34 punti, mentre irestano inchiodati a 14 e vedono sempre più vicino l'incubo della retrocessione in Cadetteria. Le scelte dei due allenatori(4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Palacios, Birindelli; Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Ganvoula, Keita. All. Nesta.(4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi;, Ricci; Lazaro, Vlasic,; Adams. All. Vanoli. Primo tempo Il primo squillo del match è siglato, il cui diagonale da posizione defilata termina sul fondo non di molto.