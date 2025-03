Sololaroma.it - Monza-Torino 0-2, Elmas e Casadei lanciano i granata: brianzoli sempre più giù

Il lunch match delle ventisettesima giornata di Serie A all’U-Power Stadium si chiude con la vittoria delsulper 2-0. Un gol per tempo per icon, quest’ultimo alla prima rete in Italia. Non basta una buona prova dal punto di vista dell’applicazione per i, la cui salvezza è ormai un miraggio. La squadra di Vanoli si porta a 34 punti in classifica, mentre gli uomini di Nesta rimangono in ultima posizione a quota 14, a -9 dal terzultimo posto. Primo tempoLa prima frazione è abbastanza equilibrata, con ilcompatto e organizzato, ma non mancano le occasioni per il, soprattutto grazie ai continui inserimenti die Vlasic. Il primo squillo è proprio dell’ex Chelsea con un tiro da posizione defilata, che termina di poco al lato.