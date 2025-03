Internews24.com - Monza Torino 0-2, è buio pesto per i brianzoli. La classifica aggiornata, ecco cosa cambia per l’Inter

di Redazione0-2, ancora un risultato negativo per iche non riescono a schiodarsi dall’ultima posizione: laTermina qui, all‘U-Power Stadium ifanno registrare un altro risultato negativo. La squadra di Vanoli apre le marcature al 41? grazie al gol di Elmas che riceve una palla in mezzo da Lazaro, servito da Vlasic su un recupero di Biraghi. La ripresa inizia come era finito il primo tempo, infatti al 54? subito un’occasione per gli ospiti, il raddoppio non tarda ad arrivare. Al 66? firma lo 0-2 Casadei, ex Inter grazie ad una palla messa la centro da Adams. Al triplice fischio il risultato resterà invariato all’U-Power Stadium.comela.Inter 58Napoli 57Atalanta 55Juventus 49Lazio 47Fiorentina 45Bologna 44Milan 41Roma 40Udinese 3934Genoa 30Como 28Verona 26Cagliari 25Lecce 25Parma 23Empoli 21Venezia 1814Leggi su Internews24.