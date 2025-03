Calciomercato.it - Monza in crisi nera, prima gioia per Casadei: il Torino passa 0-2

Vittoria esterna per i granata e primo gol in Serie A per il centrocampista: i brianzoli vedono sempre più la retrocessioneProsegue il momento no del, sempre più ultimo in classifica. I brianzoli perdono in casa anche contro ile la salvezza ormai sembra pura utopia. Contro i granata è arrivata l’undicesima sconfitta nelle ultime tredici gare.Primo gol in Serie A per0-2 (LaPresse) – Calciomercato.itUn match dai ritmi bassi, con ilche aveva approcciato la gara anche in maniera positiva: laoccasione del match ce l’ha infatti Keita Balde, che con un bel destro da fuori sfiora il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Da un errore in fase di impostazione nasce però il gol del, cheera andato vicino alla rete con Walukiewicz. Bianco sbaglia, regalando il pallone ai granata, che ripartono con Vlasic.