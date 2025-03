Lopinionista.it - Montecitorio a porte aperte, Mollicone: “Da collaborazione con Opera di Roma grande dono per la Camera e per i visitatori”

– Il concerto in Aula della pianista ucraina Anna Danchak Zenoviia, e dei giovani musicisti e cantanti del progetto “Fabbrica” dell’di, ha caratterizzato l’edizione di oggi di, inaugurata alle ore 10, in piazza, dall’esibizione della Banda musicale dei carabinieri, diretta dal Maestro Vicedirettore Maggiore, Massimiliano Ciafrei.Con la pianista Anna Danchak Zenoviia, anche Jessica Ricci (soprano), Maria Elena Pepi (mezzosoprano), Irene Zas Martinez (mezzosoprano), Alejo Alvarez Castillo (baritono), Elettra Aurora Pomponio (pianoforte), Maki Hamada (pianoforte), per un repertorio che ha spaziato da Skoryk a Mozart, da Offenbach a Donizetti, da Puccini a Verdi. Il Presidente della Commissione Cultura Federico: “Avere qui i giovani talenti di Fabbrica, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con l’di, teatro lirico del Cerimoniale di Stato, è stato unper ie per la”.