Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, la community critica il buono a pagamento per modificare i personaggi

Leggi su Game-experience.it

Il ritorno delmodifica delo inha scatenato le critiche della. Per effettuare modifiche sostanziali al proprio cacciatore, come cambiarne volto e voce, i giocatori devono infatti acquistare necessariamente il “modifica delo: pacchetto da tre” al prezzo di 6,99€. Questo DLC permette di effettuare fino a tre modifiche, ma ogni utilizzo consuma un, e il pacchetto è acquistabile una sola volta.Secondo la descrizione ufficiale su Steam, i buoni si selezionano dalla schermata di salvataggio e consentono di ricreare il proprio avatar da zero. Tuttavia, modifiche minori come il colore dei capelli, sopracciglia, trucco e vestiti restano disponibili gratuitamente nel menu Aspetto all’interno della tenda.Un aspetto che ha fatto discutere è il fatto che anche peril proprio Palico, il compagno felino del cacciatore, sia necessario acquistare buoni aggiuntivi.