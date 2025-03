Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, ecco i codici per creare Kratos, Ciri, Virgil ed altri personaggi famosi

Leggi su Game-experience.it

Tutti i giocatori che vogliono iniziare la propria avventura in, senza perdere tempo nell’editor delo, possono sfruttare ilegati alle creazioni della community e prontamente condivisi in rete, grazie ai quali è possibileiconici di film, anime e videogiochi all’interno dell’editor di creazione deidel gioco. Grazie a questo sistema diè possibile importare immediatamente questi modelli nel proprio gioco, trasformando il proprio cacciatore in, Vergil e molti.Il procedimento è molto semplice: basta accedere all’editor delo e, nella terza e ultima tabella del menu, selezionare l’opzione per scaricare un design esistente. A questo punto verrà richiesto di inserire un codice alfanumerico, che permetterà di importare ilo desiderato in pochi secondi.