Monster Hunter Wilds è disponibile ora: la caccia inizia su PS5, Xbox e PC

Capcom ha ufficialmente rilasciato, il nuovo capitolo della celebre saga action RPG,su PlayStation 5 (con supporto PS5 Pro Enhanced),Series XS e PC tramite Steam. I giocatori si uniranno alla Squadra di Spedizione delle Terre Proibite per svelare il mistero dello “Spettro Bianco”, affrontando mostri che si adattano dinamicamente agli ambienti mutevoli.L’avventura si snoda tra ecosistemi in continua trasformazione, dai paesaggi rigogliosi delle Piane Ventose alle ostili terre del Bacino petrilofero, dove eventi atmosferici estremi cambiano drasticamente il comportamento della fauna. Itori potranno sfruttare nuove meccaniche di combattimento, come la modalità Precisione e gli Attacchi di compensazione, per affrontare i predatori Apex di ogni regione.