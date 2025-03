Lanazione.it - Momenti di paura in spiaggia, turista picchiata e rapinata da banda di tre malviventi

Viareggio, 2 marzo 2025 – Mentre stava facendo una passeggiata sullaall’altezza di via Zanardelli è stata avvicinata nel tardo pomeriggio di venerdì attorno alle 19 da tre giovani che l’hanno malmenata edella borsetta che aveva con sé. Non dimenticherà tanto facilmente le sue vacanze a Viareggio unabelga di 60 anni, aiutata poi a rialzarsi da una donna che ha chiamato i carabinieri. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima della rapina i carabinieri hanno avviato le ricerche, collegando questo episodio con un altro analogo avvenuto poco dopo sempre sullae sempre in danno di una donna sola. Parlando in inglese, la vittima della rapina ha dato delle indicazioni attendibili dei suoi aggressori. Ad agire sarebbero tre giovani sui 18-20 anni. Uno con barba incolta di probabile origine nord africana, mentre gli altri due italiani.