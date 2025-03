Modenatoday.it - Modena in campo domenica pomeriggio, cambia alla viabilità per il match con il Cosenza

Leggi su Modenatoday.it

In occasione della partita di calcio, in programma2 marzo alle 15 allo Stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazionicircolazione esosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è attivo il servizio di deposito sorvegliato e.