Ilrestodelcarlino.it - Mobili vuole ripartire in casa: "I Portuali saranno agguerriti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo due stop consecutivi in, il Chiesanuova ritrova il "Sandro Ultimi" e soprattutto vuol ritrovare la vittoria davanti i propri tifosi. Alle 15 Mongiello e compagni ricevono iDorica in un test che vede i biancorossi decisamente favoriti in quanto terzi con 43 punti, mentre gli ospiti sono penultimi a quota 18. Altri dati sono dalla parte del Chiesanuova, gli avversari infatti non hanno mai vinto in trasferta, unici insieme al Fano in liquidazione e fuori dall’Eccellenza, in più sono il secondo peggior attacco. La vittoria serve sia per restare abbastanza vicini al duo che guida la classifica, sia per proteggere il gradino più basso del podio dalle velleità del Tolentino in primis, più il gruppetto che comprende Urbino, Urbania, Sangiustese ed Osimana. Sarà una domenica diversa e resa più bella dal Moro Day, la celebrazione del centrocampista tutta sostanza Alex Morettini, bandiera del club che ha appena raggiunto le 300 presenze in biancorosso.